Зеркаль объяснила, почему отказалась работать в АПУ

22.05.2019 20:49

Заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подтвердила, что отказалась принять предложение президента Украины Владимира Зеленского стать замглавы Администрации президента и надеется продолжить работу, которую любит. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

Так, Зеркаль отметила:

«Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились — заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься».

По ее словам, у нее «достаточно энергии и мотивации» делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике:

«Должности важны в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами. Поэтому, после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента, продолжаю реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел. У нас много вызовов, дел и идей, которыми нужно заниматься каждый день».

Зеркаль подчеркнула, что внешняя политика — общее дело президента и МИД и добавила:

«Поэтому взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы — одна команда и страна у нас одна».

Источник: https://donpress.com