Зеркаль приняла решение отказаться от должности замглавы АП

22.05.2019 11:15

Елена Зеркаль решила отказаться от должности заместителя главы Администрации президента. Об этом сообщили источники УП в команде Зеленского.

Сообщается, что Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России.

С сайта президента также исчез текст указа о назначении Зеркаль.

Источник: https://donpress.com