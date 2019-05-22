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Зеркаль приняла решение отказаться от должности замглавы АП
22.05.2019 11:15
Елена Зеркаль решила отказаться от должности заместителя главы Администрации президента. Об этом сообщили источники УП в команде Зеленского.
Сообщается, что Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России.
С сайта президента также исчез текст указа о назначении Зеркаль.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, отказ, Администрация президента, должность
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