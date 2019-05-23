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46% голосов за сутки: на сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского
На сайте президента зарегистрировали электронную петицию "За отставку президента Владимира Зеленского", за сутки она собрала более 46% необходимых голосов.
Автор петиции Максим Безрук отмечает, что голосование за Зеленского "в большинстве своем было протестным", и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73% избирателей, пишет УП.
"Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.
"Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки", - отмечает автор.
За одни сутки петиция собрала 11705 голосов.
Для того, чтобы ее рассмотрел президент, петиция должна собрать 25 тысяч голосов за 92 дня.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, петиция, Зеленский
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