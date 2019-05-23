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«Буде дуже тепло, але…»: синоптик розповіла якої погоди чекати завтра, 24 травня

23.05.2019 21:15
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«Буде дуже тепло, але…»: синоптик розповіла якої погоди чекати завтра, 24 травня

Відомий український синоптик Наталя Діденко опублікувала в мережі свіжий прогноз погоди, повідомивши, якою буде погода у п’ятницю, 24 травня, передає replyua.net. Так, за словами експерта, очікується спекотна погода, проте дощова. Діденко зазначає, волога погода з грозами, місцями з шквалами і градом, охопить більшість областей.

«24 травня в Україні буде тепло і навіть дуже тепло, але знову - з дощами. Волога погода з грозами, подекуди із шквалами та градом охопить більшість областей. Це не означає, що литиме, як у тропіках, день і ніч, сонце також порадує, проте парасолі візьміть і грозу перечекайте у безпечному місці. Температура повітря вдень досягне +21+27 градусів, на Заході буде нижче, +17+23 градуси», - пише Наталя. Щодо погодної ситуації у столиці України, місті Києві, то там теж буде злива. «У Києві п`ятниця очікується з дощем, із грозою, теплою, до +25+26 градусів», - додала Діденко.



Теги: Донбасс, прогноз погоды
 
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