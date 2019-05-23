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Дожди, грозы и снова дожди: до конца недели погода не изменится

23.05.2019 11:50
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Дожди, грозы и снова дожди: до конца недели погода не изменится

До конца текущей недели Украину продолжит заливать дождями, и грозовой фронт никуда не денется.

Как передает replyua.net, в Гидрометцентре сообщили, что 23 мая, в четверг, дожди пройдут практически во всех регионах, теплее всего будет в южных областях – до 26 градусов. На западе будет прохладно, 17-20 градусов, на остальной территории от 20 до 23 градусов. 24 мая, в пятницу, синоптики советуют опять захватить с собой зонты, поскольку карта с дождями меняться не будет, как и температура воздуха. 

25 мая, в субботу, дожди снова пройдут практически во всех областях. На юге прогнозируется до 25 градусов тепла, в остальных областях – до 23 градусов, а вот на западе еще одна волна похолодания – местами будет не выше 16 градусов. 26 мая погодная картина останется прежней. Впрочем, как отметили синоптики, практически во всех областях в ближайшие дни дожди будут кратковременными.



Теги: Донбасс, погода, дождь, гроза
 
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