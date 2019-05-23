Неугомонный Луценко продолжает отчитываться перед публикой, на флип-чарте

23.05.2019 17:30

После очередной «смены вех», в форме смены власти, появляется окно возможностей добраться до сознания масс, попасть в очень узкий фокус человеческого внимания с объективно ограниченным ресурсом способности пропускать информацию. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политолог Владимир Горбач.



Он отмечает, неугомонный Генпрокурор Юрий Луценко продолжает отчитываться перед публикой, на флип-чарте. Луценко на своей странице в Facebook выложил видео, на котором объяснил, кто же на самом деле борется в стране с коррупцией, а, кто лишь имитирует борьбу. Ранее сказали бы «на пальцах» объясняет пределы своих полномочий и размер достижений Генпрокуратуры. А также границы и объем его главных критиков из вновь «конкурирующих» органов.



По словам Горбача, если верить этому видео, то коррупции категории «Б», от сельсовета до заместителя губернатора и от 1 грн. до 1 млн., которую расследуют под контролем ГПУ – в Украине полно. А коррупции категории «А», высокопоставленной, которую расследуют вновь созданные органы, просто нет. Но это, конечно же, если верить результатам расследований.