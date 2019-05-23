«Он достаточно серьезный человек»: Министр обороны Украины о первой встрече с Зеленским

23.05.2019 09:45

И.о. Министра обороны Степан Полторак считает, что президент Владимир Зеленский «достаточно серьезный человек» и не способен сделать хуже для обороноспособности Украины. Об этом Полторак сказал в интервью изданию Настоящее время.

«Мое впечатление от первой встречи: он слушал, и он, думаю, что прислушивается к мнениям других. На сегодня, после первой встречи, не думаю, что он способен сделать хуже (для обороноспособности Украины — ред.)…Главное, чтобы человек хотел учиться. Президент Украины — опытный человек в плане обучения, он учится очень хорошо. Я думаю, что он умный человек, и он не будет делать неправильных шагов. И есть люди, которые смогут посоветовать ему», — отметил он.

И.о. министра добавил:

«Он достаточно серьезный человек. Мы говорили о таких вещах, что у нас сегодня, к сожалению, есть десять обстрелов и один раненый. Два человека погибли в зоне проведения операции Объединенных сил, поэтому нам было просто не до шуток».

Источник: https://donpress.com