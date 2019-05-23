Погода в Украине пощекочет нервы всем: начались испытания

23.05.2019 09:30

Погода в Украине продолжает капризничать

Завтра, в четверг 23 мая почти на всей территории Украины прогнозируют грозы и ливни.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Синоптик говорит, что над Украиной продолжат шуметь дожди:

«23 мая в большинстве областей — снова кратковременные грозовые дожди. При грозах в отдельных районах вероятные сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град».

«Сухой из воды» выйдет, пожалуй, только Одесса:

«Меньше вероятность осадков, то есть, больше солнца и сухих длительных пауз завтра — в Одесской области».

Температура воздуха в течение дня завтра в среднем по всей территории ожидается + 20 + 26 градусов:

«На Западе + 16 + 22 градуса», — добавила синоптик.

Источник: https://politeka.net