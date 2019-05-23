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Полторак: с Россией переговоры нужно вести очень осторожно

23.05.2019 14:15
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Полторак: с Россией переговоры нужно вести очень осторожно

В интервью журналистами «Настоящее время» и.о. министра обороны Степан Полторак заявил, что с Россией нужно очень осторожно вести переговоры, передает replyua.net

«С Россией переговоры вести нужно. Единственное – следует быть очень осторожными, так как я, честно говоря, знаю очень много примеров в истории, когда Россия договорилась и потом сдержала бы слово. Особенно, когда она договаривается со страной, которая имеет меньший потенциал, меньшую армию, меньше возможностей и меньшую территорию», - сказал Полторак. При этом он добавил, что более или менее Россия придерживается договоренностей тогда, когда разговаривает с США, и то не по всем вопросам.

Напомним, что 20 мая была проведена инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. В числе своих приоритетов он назвал прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий. Уже на следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с Россией.



Теги: Россия, Донбасс, переговоры, Полторак
 
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