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Порошенко прокомментировал роспуск Рады
Порошенко также рассказал, что в ближайшее время проведет съезд партии.
Бывший президент Петр Порошенко считает, что Владимир Зеленский на посту президента нарушил Конституцию Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
«Это естественное желание президента Украины иметь большинство в Верховной Раде… Верховную Раду можно распускать не тогда, когда захочется президенту, даже если это для него нужно, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий президента», — сказал он.
Порошенко напомнил, что в Конституции есть два условия: отсутствие коалиции и невозможность роспуска Рады за 6 месяцев до окончания срока полномочий нового парламента.
«К сожалению, Конституция не была соблюдена. Мы видим, что начала деятельность команда (Зеленского — ред.) с нарушением Конституции. Это точно не может не вызывать беспокойства», — сказал Порошенко, добавив, что его команда несмотря на все готова к выборам.
Порошенко также рассказал, что в ближайшее время проведет съезд партии в котором проведут «серьезный ребрендинг» и обновление партийного списка.
«То, что сегодня происходило в Верховной Раде, когда втихаря, в очень ускоренным темпом пытались изменить избирательное законодательство, причем изменить его в пользу закрытых списков, изменить его для того, чтобы проходили никому неизвестные секретарши, водители, охранники, — это точно не является избирательной реформой и точно не является тем, чего требует Украина», — сказал Порошенко.
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Порошенко, Зеленский
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