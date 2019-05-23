- Зеленский устроил кадровые перестановки на топ-должностях: опубликованы новые указы18:00
- «Съедают "серую зону"»: в РФ заявили о продвижении ВСУ на Донбассе17:49
- Неугомонный Луценко продолжает отчитываться перед публикой, на флип-чарте17:30
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути17:16
- Потап и Настя Каменских тайно поженились (ВИДЕО)17:01
- У Зеленского объяснили, какой законопроект Верховная Рада должна принять в срочном порядке16:15
- На Донбассе боевики блокируют проезд выпускников на сдачу ВНО16:00
- В ЦИК сделали важное заявление о парламентских выборах15:20
- Совершают атаку на армию, язык и веру: Порошенко прокомментировал уголовные производства САП15:06
- 46% голосов за сутки: на сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского14:45
Потап и Настя Каменских тайно поженились (ВИДЕО)
Тайная свадьба артистов подтвердилась после того, как рэпер открыто признался Каменских в любви.
В Сети появилось сенсационное видео рэпера и шоумена Потапа, где артист прямо заявляет о своих чувствах к певице NK Насте Каменских.
Судя по всему, влюбленные уже расписались, а 23 мая состоится торжественная церемония для гостей в одном из загородных ресторанов Киева, передает "Диалог.UA".
На YouTube-канале Потапа появилось видео, где он отзывается об отношениях с артисткой как о настоящей любви и подчеркивает, что скрывал их союз, чтобы уберечь возлюбленную от публичных высказываний.
По словам рэпера, его песня – самая честная вещь, которую он когда-либо скрывал, это его чувства.
Отметим, что ранее Потап отшутился на вопрос о свадьбе с Каменских 23 мая. Ранее артистку NK заподозрили в беременности из-за ее фотографии в Сети.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Настя Каменских, Потап, свадьба
- Шустер возвращается, Потап - дебютирует
- Потап остался без Насти Каменских!
- Серёга в шоке от того, что его объявили отцом двойни Насти Каменских
- "Народна зірка". Ульяна Рудакова: "Будет пробное сотрудничество с Потапом"
- Гайтана, Кароль и Каменских: на каких диетах сидят украинские звезды
- Потап ругал политиков, а наши богатыри били рекорды
- «Съедают "серую зону"»: в РФ заявили о продвижении ВСУ на Донбассе17:49
- На Донбассе боевики блокируют проезд выпускников на сдачу ВНО16:00
- В "ДНР" вынесли приговор "соучастнику" ликвидации Гиви14:25
- Приказ о переговорах с «Л/ДНР» о мире поступил при Порошенко: подробности скандала14:02
- Путин выдвинул Украине три циничных условия08:00
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"07:12
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения20:03
- Под Мариуполем разворовали блокпост19:00
- Война на Донбассе: боевики захватили 8 военных ВСУ14:02
- Самые ревнивые знаки Зодиака: астрологи сообщили, кто они18:15
- Зеленский устроил кадровые перестановки на топ-должностях: опубликованы новые указы18:00
- «Съедают "серую зону"»: в РФ заявили о продвижении ВСУ на Донбассе17:49
- Неугомонный Луценко продолжает отчитываться перед публикой, на флип-чарте17:30
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути17:16
- Потап и Настя Каменских тайно поженились (ВИДЕО)17:01
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- У Зеленского объяснили, какой законопроект Верховная Рада должна принять в срочном порядке16:15
- На Донбассе боевики блокируют проезд выпускников на сдачу ВНО16:00
- Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику15:40
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику15:40
- Приметы на 23 мая: что нельзя делать13:00
- Ученые: астму можно лечить с помощью смартфона08:15
- Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей22:25
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”13:15
- Как без таблеток избавиться от головной боли12:45
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись