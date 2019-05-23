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Потап и Настя Каменских тайно поженились (ВИДЕО)

23.05.2019 17:01
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Потап и Настя Каменских тайно поженились (ВИДЕО)

Тайная свадьба артистов подтвердилась после того, как рэпер открыто признался Каменских в любви.

В Сети появилось сенсационное видео рэпера и шоумена Потапа, где артист прямо заявляет о своих чувствах к певице NK Насте Каменских.

Судя по всему, влюбленные уже расписались, а 23 мая состоится торжественная церемония для гостей в одном из загородных ресторанов Киева, передает "Диалог.UA".

На YouTube-канале Потапа появилось видео, где он отзывается об отношениях с артисткой как о настоящей любви и подчеркивает, что скрывал их союз, чтобы уберечь возлюбленную от публичных высказываний.

По словам рэпера, его песня – самая честная вещь, которую он когда-либо скрывал, это его чувства.


Отметим, что ранее Потап отшутился на вопрос о свадьбе с Каменских 23 мая. Ранее артистку NK заподозрили в беременности из-за ее фотографии в Сети.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Настя Каменских, Потап, свадьба
 
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