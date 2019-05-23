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«ПриватБанк» подал иск к Коломойскому в суд США

23.05.2019 13:44
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«ПриватБанк» подал иск к Коломойскому в суд США

Национализированный «ПриватБанк» подал судебный иск против экс-владельца Игоря Коломойского в Канцелярский суд штата Денвер в США. Об этом сообщается на сайте этого суда.

Отмечается, что иск против Коломойского подали 21 мая 2019 года. На данный момент отсутствует какая-либо информация о сроках его рассмотрения.

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года отменил по иску решение о национализации «ПриватБанка» решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финучреждения.

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, суд, ПриватБанк, Коломойский
 
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