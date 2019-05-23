Признают банкротом: у "ПриватБанка" могут возникнуть серьезные проблемы – подробности

23.05.2019 21:36

​Из "Приватбанка" могут забрать 155 миллиардов гривен и объявить банкротом в случае признания национализации незаконным решением.

Так, в случае, если апелляционным судом будет принято решение о том, что национализация "ПриватБанка" была незаконной, Нацбанк заберет 155 млрд грн из финучреждения, которые внесло государство в капитал. Также банк будет признан в качестве неплатежеспособного.

Заявление поступило от замглавы НБУ Олега Чурия.

Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Интерфакс-Украина". Как сообщается, Чурий поведал, что в таком случае банк перейдет в Фонд гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства ОВГЗ для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд придет за их монетизацией к Национальному банку.

Также замглавы НБУ отметил, что его ведомство не имеет право комментировать решение судов, но происходящие события – риск для рынка.



Источник: www.dialog.ua