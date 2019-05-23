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Совершают атаку на армию, язык и веру: Порошенко прокомментировал уголовные производства САП
Во время вчерашнего посещения фестиваля «Книжковий Арсенал» пятый глава украинского государства Петр Порошенко прокомментировал открытие против него уголовные производства, передает replyua.net. В частности, экс-глава государства считает это началом избирательной кампании накануне парламентских выборов.
«Они намерены привлечь меня к ответственности за подписание закона «О языке». Я готов нести за это ответственность. И происходящая сейчас атака, криминальная дело по Керченскому проливу – это атака на армию, уголовное дело по Томосу – это атака на веру, уголовное дело по закону «О языке» – это атака на язык. Все четко по программе. Но ничего у них не получится, потому что мы вместе, и мы сильны», – сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о подаче в Государственное бюро расследований заявления о преступлении против экс-главы Украины Петра Порошенко. Госбюро расследований после этого заявления начало досудебное расследование в связи с фактом вероятной государственной измены первых лиц государства. Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанные с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины с Черного до Азовского морей в районе Керченского пролива.
Теги: Донбасс, парламент, уголовное преступление, Порошенко
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