Тимошенко набросилась на нардепов из-за Зеленского: «Президент сдержал свое слово»

23.05.2019 07:27

Юлия Тимошенко обвинила нынешний парламент в то, что они не хотят никаких изменений

Лидер «Батьківщіни» выступила с видеообращением, которое она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

Она сообщила, что во время вчерашней (21 мая) встречи лидеров парламентских фракций с новым президентом Владимиром Зеленским, была договоренность, что есть смысл идти на досрочные парламентские выборы только в одном случае. «Если будет в корне изменена коррумпированная, прогнившая система выборов народных депутатов», – заявила Тимошенко.

Она добавила, что ее команда роспуск парламента целиком и полностью поддерживает.

И на встрече договорились, что президент внесет в Верховную раду новый закон про выборы в народные депутаты. Этот закон должен исключить коррупцию, «гречкосейство» и заведение олигархических кланов вновь в парламент.

«Президент сдержал свое слово и внес в парламент новый закон о выборах», – отметила в видеоролике политик.

То же, то произошло в сессионном зале сегодня, 22 мая, Тимошенко навала «стыдным и унизительным». По ее словам, обсуждение данного вопроса вызвало вражду у ее коллег. «И стало понятно, что большинство в этом парламенте не хочет никаких изменений», – констатировала Юлия Тимошенко.

Он считает, большинство ее коллег-нардепов хотят остановить все, как есть, чтобы далее обогащаться. Результат голосования оказался провальным – 92 голоса «за».

Напомним, что депутаты Верховной Рады вынесли смертный приговор законопроектам об изменении избирательного законодательства, предложенного Владимиром Зеленским. Срочное заседание парламента, собранное в среду, 22 мая, завершилось. Законы не были поставлены на повестку дня.

В частности, Рада не включила в повестку дня законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» по осуществлению закупок во время избирательного процесса». За включение указанного проекта закона в повестку дня проголосовали лишь 127 народных депутатов из необходимых 226-ти.

Также Рада не смогла включить в повестку дня президентский законопроект № 10319 «О внесении изменений в закон «О выборах народных депутатов Украины». За включение документа в повестку дня проголосовали 92 депутата при минимально необходимых 226-ти.

Источник: https://politeka.net