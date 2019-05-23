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Третьи выборы: эксперт рассказал, чем опасен «референдум от Зеленского»
Референдум по диалогу с РФ - не панацея, и ответов на важные вопросы он не даст. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал эксперт по бренд-коммуникациям, бывший офицер стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ Юрий Кочевенко.
Комментируя информацию о том, что новоназначенный глава АП Андрей Богдан допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией, наш собеседник отмечает следующее: «В чем стоит отдать должное Зеленскому, так это в последовательности. Он последовательно не лидер. Он сначала спрашивал украинцев о том, какие существуют проблемы, потом он проводил опросы в период предвыборной кампании, кого назначать на должности. В инаугурационной речи он заявил, что президенты все, что мы делим ответственность на всех. Теперь он выносит этот вопрос на референдум... Чем отличается лидер от не лидера? Лидер ведет за собой, а политик подстраивается под мнение большинства. Получается, что Зеленский стал президентом, не имея ни плана действий, ни понимания этой ситуации и манипулируя на некоем запросе иллюзии народовластия. Он идет в русле своего политического реноме, но это явно не поведение лидера».
По словам эксперта, вряд ли большинство граждан Украины, не подготовленных профессионально, не владеющих оперативной ситуацией, геополитической информацией, закрытой от широкой общественности, может быть компетентным в принятии подобных решений.
«Такие решения - это тоже своего рода выборы. И как бы ни были поставлены вопросы, какие бы группы ни проголосовали на референдуме - будут проводиться информационные кампании, чтобы склонить выборы в свою сторону», - отмечает Кочевенко.
Эксперт напоминает о том, как в свое время Леонид Кучма проводил референдум по изменениям в Конституцию.
«Референдум прошел, а люди даже не разобрались, о чем там была речь. Все согласились, и только активное давление Запада удержало Кучму от внедрения решений этого референдума, которые превращали, по сути, Украину в президентскую диктатуру», - отмечает аналитик.
«Еще можем вспомнить референдум в России в 1993 году: там было 4 вопроса, референдум никакого ответа на них не дал, а привел к кризису осенью 1993 года, кода в Москве гибли люди и когда расстреливали из танков российский парламент», - добавляет собеседник издания.
Таким образом, констатирует Кочевенко, «референдум - не панацея, и ответов на вопросы он не даст».
«Референдум – это, возможно, поиск консенсусного решения выхода из ситуации. Но этого решения нет, и это просто опять политическая манипуляция. Связывая это с другими действиями нового президента, у меня возникают серьезные опасения за его дальнейшее правление», - резюмировал эксперт.
Теги: Россия, Донбасс, референдум, Зеленский
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