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У Зеленского раскрыли имя главы партии «Слуга народа»: «Будет лидером»
В интернет-сети озвучили имя человека, который может возглавить партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа«
Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает «Укринформ».
«Мне кажется, что он будет лидером политической силы «Слуга народа», — говорится в сообщении.
Более того, по словам Рябошапки, именно Разумков может стать первым номером в списке партии.
Как сообщалось ранее, после выборов в Верховную Раду осенью проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», Блок Петра Порошенко, «Батьківщина», «Сила и честь» и «Гражданская позиция».
Об этом свидетельствуют опросы Социологической группы «Рейтинг», Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, которые были опубликованы 16 мая.
79,2% всех опрошенных заявили о намерении голосовать на парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.
Результаты распределились следующим образом:
за партию «Слуга народа» новоизбранного президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 39,9% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился; за «Оппозиционную платформу – За жизнь» нардепов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича – 10,9%; за Блок Петра Порошенко «Солидарность» – 10,6%;
за партию «Батьківщина» Юлии Тимошенко – 9,1%; за партию «Сила и честь» экс-главы Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко – 5,1%; за партию «Гражданская позиция» экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко – 5%.
Другие политсилы не набирают необходимых 5% голосов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, партия, лидер, Зеленский
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