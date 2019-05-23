- Украинским военным представили нового главу Генштаба ВСУ12:45
- Закон Зеленского о роспуске Рады вступил в силу12:15
- Дожди, грозы и снова дожди: до конца недели погода не изменится11:50
- Теперь депутатов точно «протрусит»: закон о снятии неприкосновенности готов11:35
- Вакарчук возьмет второе место на выборах в Верховную Раду по спискам, – журналист11:20
- Третьи выборы: эксперт рассказал, чем опасен «референдум от Зеленского»11:06
- У Зеленского раскрыли имя главы партии «Слуга народа»: «Будет лидером»10:15
- «Он достаточно серьезный человек»: Министр обороны Украины о первой встрече с Зеленским09:45
- Погода в Украине пощекочет нервы всем: начались испытания09:30
- Первый "Вечерний Квартал" без Зеленского: в студии раскрыли карты09:14
Украинским военным представили нового главу Генштаба ВСУ
Министр обороны Украины Степан Полторак представил новоназначенного начальника Генерального штаба Руслана Хомчака Вооруженным силам Украины.
Как сообщает «112 Украина» глава оборонного ведомства поздравил Хомчака с назначением и пожелал ему успехов, передает УНИАН.
«Руслан Борисович точно не является новым человеком для Вооруженных Сил, он прошел службу на всех важных должностях, он очень хорошо знает достижения, знает проблемы, знает, над чем необходимо работать, и у меня нет сомнения, что качество выполнения задач будет наращиваться, эффективность – повышаться, и Вооруженные Силы будут готовы к выполнению задач, которые определены законом Украины", - отметил Полторак.
Накануне президент Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.
На момент начала войны на Донбассе Хомчак был командующим оперативным командованием "Юг". С июля по декабрь 2014 года был командующим сектором "Б" сил АТО.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, военные, Генштаб, ВСУ
- Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной значительное количество техники и живой силы - результаты международной инспекции
- Генштаб намерен провести в сентябре-октябре демобилизацию военнослужащих 6 волны
- Муженко пообещал адекватную реакцию за погибших в зоне АТО
- У Генштабі назвали кількість російських військових на Донбасі
- День внутренних войск. Солдаты показали себя орлами
- Мужчин, окончивших военные кафедры, будут призывать на службу уже в феврале
- Путин выдвинул Украине три циничных условия08:00
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"07:12
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения20:03
- Под Мариуполем разворовали блокпост19:00
- Война на Донбассе: боевики захватили 8 военных ВСУ14:02
- Новинский призвал Зеленского разблокировать оккупированный Россией Донбасс11:45
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали группу пограничников-вымогателей10:00
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому 08:46
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- Украинским военным представили нового главу Генштаба ВСУ12:45
- Организаторы Евровидения-2019 пересмотрели итоги конкурса12:30
- Закон Зеленского о роспуске Рады вступил в силу12:15
- Стали известны все участники еврокубков от Украины12:00
- Дожди, грозы и снова дожди: до конца недели погода не изменится11:50
- Теперь депутатов точно «протрусит»: закон о снятии неприкосновенности готов11:35
- Вакарчук возьмет второе место на выборах в Верховную Раду по спискам, – журналист11:20
- Третьи выборы: эксперт рассказал, чем опасен «референдум от Зеленского»11:06
- В России разработали серийный электромобиль за 6 тысяч евро10:45
- Мультяшный Путин стал ведущим телешоу на BBC10:30
- Ученые: астму можно лечить с помощью смартфона08:15
- Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей22:25
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”13:15
- Как без таблеток избавиться от головной боли12:45
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы10:28
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью