Украинским военным представили нового главу Генштаба ВСУ

23.05.2019 12:45

Министр обороны Украины Степан Полторак представил новоназначенного начальника Генерального штаба Руслана Хомчака Вооруженным силам Украины.

Как сообщает «112 Украина» глава оборонного ведомства поздравил Хомчака с назначением и пожелал ему успехов, передает УНИАН.

«Руслан Борисович точно не является новым человеком для Вооруженных Сил, он прошел службу на всех важных должностях, он очень хорошо знает достижения, знает проблемы, знает, над чем необходимо работать, и у меня нет сомнения, что качество выполнения задач будет наращиваться, эффективность – повышаться, и Вооруженные Силы будут готовы к выполнению задач, которые определены законом Украины", - отметил Полторак.

Накануне президент Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.

На момент начала войны на Донбассе Хомчак был командующим оперативным командованием "Юг". С июля по декабрь 2014 года был командующим сектором "Б" сил АТО.

Источник: https://from-ua.com