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В ЦИК сделали важное заявление о парламентских выборах

23.05.2019 15:20
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В ЦИК сделали важное заявление о парламентских выборах

Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады - 24 мая.

Это объяснила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге в четверг, передает УП.

"Фактически после опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов и в соответствии с законом о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования указа, то есть 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения относительно его начала", - сказала Слипачук.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, парламент, выборы, ЦИК
 
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