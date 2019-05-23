В день инаугурации Зеленского Игорь Коломойский встречался с главой МВД

23.05.2019 20:40

Игорь Коломойский сообщил журналистам проекта «Четко интервью», организованного изданием Украинская правда, что в день инаугурации Владимира Зеленского он встречался с главой МВД. При этом бизнесмен отметил, что не виделся с Арсеном Аваковым 2 года, сообщает replyua.net.



Игорь Коломойский рассказал журналистам о том, как провел 20 мая. По словам бизнесмена, в день, когда состоялась инаугурация Владимира Зеленского, он встречался с руководителем Министерства внутренних дел. Коломойский отметил, что они не виделись с Аваковым в течение последних 2 лет.



Отдельно бизнесмен подчеркнул тот факт, что встречался со своим старым другом. Природой этой дружбы Коломойский назвал «боевое сотрудничество». Он рассказал, что до 2014 года не был знаком с Аваковым. познакомились они уже после того, как один стал руководителем Днепропетровской ОГА, а второй возглавил МВД. Также бизнесмен заявил, что у него нет никаких «точек пересечения» с министром в бизнес-вопросах. Более того - в настоящее время даже нет никакой бизнес-идеи, которая могла бы стать объединяющим фактором. Поэтому в будущем каких-либо «точек пересечения» также не намечается. Читайте также: Коломойский рассказал о телефонном разговоре с Зеленским после инаугурации.