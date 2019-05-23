В разгар избирательной кампании указ Зеленского может быть признан неконституционным, – политолог

23.05.2019 08:31

В кулуарах Верховной Рады говорят, что завтра антиконституционный указ Зеленского о роспуске парламента будет официально опубликовано. Выборам будет дан старт. Уже известно, что народные депутаты готовят по этому поводу обращение в Конституционный Суд.

Его решение пока неизвестно. Может случиться и так, что в разгар кампании или ближе к ее концу, или после дня голосования 21 июля, КСУ признает указ Зеленского неконституционным. Это может иметь патовую ситуацию. Единственным виновником которой будет Зеленский. Перспективы для такого решения есть. Ибо известно, что в коалиции таки якобы было 226 заявлений народных депутатов. Уже скоро мы точно выясним детали обращения в КСУ. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политолог Михаил Бесараб.



Он отмечает, сегодня Верховная Рада не стала соучастником большого обмана украинцев. Депутаты провалили законопроект президента о выборах по пропорциональной системе с закрытыми списками. Хотя позавчера именно Зеленский с трибуны Верховной Рады потребовал у парламента принятия пропорциональной избирательной системы по открытым спискам. Поэтому если выборы стартуют завтра или послезавтра, они пройдут по действующему избирательному закону – половина мажоритарщиков, половина по закрытым партийным спискам.



По словам политолога, Зеленскому нужна была пропорциональная избирательная система с закрытыми списками, потому что на волне хайпа он хочет получить абсолютно контролируемое большинство в парламенте. Желательно, чтобы это большинство состояло только из его фракции. Так же Зеленскому хочется определить состав этой будущей фракции в узком кругу со своими приспешниками, а избирателям-лохам предложить проголосовать только за бренд «Слуга народа». То есть ничего нового. Все, как всегда. Читайте также - «УЗеленского» – хакнули сайт Минюста.

Источник: https://replyua.net