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Вакарчук возьмет второе место на выборах в Верховную Раду по спискам, – журналист
Партия фронтмена «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» возьмет второе место на выборах в Верховную Раду по спискам. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал известный журналист Иван Яковина.
Он подчеркивает, Святослав Вакарчук «раздавит» целую группу конкурентов, играющих на примерно том же поле – Гриценко, Садового, Порошенко, Гройсмана, Кличко, Яценюка и разнообразных националистов. Процентов 30 соберет, если не больше. И все надежды его оппонентов, что он не успеет за два месяца раскрутить свой политический проект – напрасны. Вакарчука уже знают, также, как и знают Зеленского, ему нечего и некого толком раскручивать.
По словам Яковины, Юлия Тимошенко с «Батькивщиной» может «пролезет» в парламент, но и она наверняка пострадает. Остальные – едва ли. Иван Яковина уверен, именно поэтому Верховная Рада и отказалась от ликвидации мажоритарки. Иначе там было бы 80-процентное обновление состава. А так многие «старички» купят по округу себе и протиснутся в кресла. Читайте также – рейтинг Зеленского начнет проседать только, когда за него возьмутся олигархи.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, Вакарчук, Верховная Рада, Зеленский
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