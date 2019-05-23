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Закон Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

23.05.2019 12:15
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Закон Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Официальная газета центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» опубликовала указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов в Верховную Раду, передает replyua.net.

В том числе, документ гласит, что внеочередные выборы в парламент должны быть проведены 21 июля 2019 года. Действие указа начинается в день его опубликования, то есть сегодня - 23 мая 2019 года.

Более того, президент данным документом поручил Кабинету министров Украины выделить необходимые средства на проведение выборов.

Ранее стало известно, что Зеленский предложил депутатам Рады рассмотреть два законопроекта, в том числе в закон о выборах народных депутатов. Впрочем, они оба не набрали голосов за включение в повестку дня. В связи с этим представитель президента в АП Руслан Рябошапка отметил, что указ президента о роспуске парламента и досрочных выборах уже подписан, но еще вопрос в том, когда он будет обнародован.



Теги: Донбасс, закон, Верховная Рада, Зеленский
 
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