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Западная пресса о Зеленском
В американской газете Washington Post пишут, что на западе пристально наблюдают за Зеленским, так как никто еще не понял действительно ли он политик или все же ставленник олигарха.
В издании также проявляют интерес к курсу политику, который изберет Зеленский.
Отмечается, что у него могут возникнуть трудности с проведением досрочных выборов, а еще новоизбранному президенту предстоит решить, как поступить с Коломойским.
В британской прессе, а именно газете Times, предполагают, что избрание Зеленского – попытка сделать политическую атмосферу не столь напряженной или радикальный шаг, призванный покончить с коррумпированной политической элитой.
В издании обратили внимание на то, что Зеленский ведет себя так, словно понимает всю глубину, сложившийся в стране ситуации. Тем не менее, в Times рассматривается вариант развития событий, в котором Зеленский покажет себя хаотичным или даже слабым лидером.
Особый вред ему могут нанести связи с олигархом Коломойским, который вернулся в Украину.
В ежедневной немецкой газете Die Welt отметили готовность Зеленского к изменениям. Особое внимание издание уделило решению о роспуске Рады, а также политика назвали «прозападным».
В Die Welt считают, что важность роспуска парламента для Зеленского обусловлена тем, что его партия «Слуга народа» не представлена в парламенте.
Польская Polityka обвиняет Зеленского в нарушении Конституции. Он не имеет права распускать Раду, пока не будет сформирована коалиция. На это отводится 30 дней.
Предыдущую коалицию распустил Арсений Яценюк, так как намерен создать новую. Таким образом, опытные политики показали президенту, что без тылов он ничего не сможет сделать.
Источник: http://kr24.com.ua
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