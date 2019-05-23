Запущен процесс отмены указа Зеленского о роспуске Рады: первые подробности

23.05.2019 13:30

Общественная организация «Спильна справа» подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

«Спильна справа» обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном суде Украины», — написал лидер организации Александр Данилюк в своем Facebook, передает НВ.

Он добавил, что выборы в парламент должны проходить по открытым спискам, а кандидаты должны подавать декларации.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвалвнеочередное заседание на 22 мая.

Указ вступил в силу 23 мая.

Накануне в Раду вынесли вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Народные депутаты не смогли внести законопроект в повестку дня Рады, провалив голосование.

Источник: https://from-ua.com