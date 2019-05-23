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Зеленский устроил кадровые перестановки на топ-должностях: опубликованы новые указы
Президент Украины Владимир Зеленский продолжил проводить перестановки на топ-должностях
Об этом говорится в указах, которые были обнародованы на официальном портале главы государства.
В частности, новый президент Владимир Зеленский решил оставить Валерия Сушкевича на должности уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью.
На официальном интернет-представительстве сегодня были обнародованы сразу два указа с подписью президента: об его увольнении и повтором назначении на этот пост.
Также глава государства Владимир Зеленский своими указами уволил, а затем назначил Вадима Свириденко уполномоченным президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий.
Стоит отметить, что Валерий Сушкевич занимал должность омбудсмена президента Украины по правам людей с инвалидностью с 3 декабря 2014 года.
Что касается Вадима Свириденко, то он был назначен на должность уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий 2 декабря 2016 года.
Ранее мы сообщали о том, что в команде Владимира Зеленского работают над механизмом, который позволит снизить цену на газ для простых украинцев. Об этом в эфире украинского телеканала заявил глава Администрации президента Зеленского Андрей Богдан.
В частности, Андрей Богдан решил прокомментировать инициативу об отмене постановления о методике поднятия цены на газ для населения.
«Однако те или иные решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что очень большая зависимость, к сожалению, от МВФ и других организаций», – подчеркнул глава Администрации президента.
Андрей Богдан также отметил, что кратковременное уменьшение тарифов может иметь совсем другие последствия в кредитной и банковской политике.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, кадры, Зеленский
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