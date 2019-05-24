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Без Самопомочи и Вакарчука. На досрочных выборах в Раду проходят пять партий— опрос
Если бы досрочные выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее воскресенье, то в парламент могли бы пройти пять партий.
Таковы результаты роллингового исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, пишет НВ.
Партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.
За Оппозиционную платформу — За життя готовы проголосовать 11,2% украинцев, за Блок Петра Порошенко Солидарность — 9,9%, за ВО Батькивщина — 9,6%, за партии Сила и честь Игоря Смешко — 5,7%.
Остальные партии не проходят барьер в 5%.
Гражданская позиция Анатолия Гриценко набирает 4,3%, Оппозиционный блок — 3,2%, партия Святослава Вакарчука Голос — 3%, Радикальная партия Олега Ляшко — 2,8%. Объединение Самопомич — 2%.
Остальные партии набирают менее 2% голосов избирателей.
Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга — временной промежуток сбора новых данных для обновления базы.
Учредительный опрос прошел 15−19 мая. Был опрошен 2121 респондент во всех регионах Украины.
Теги: Донбасс, выборы, партия, опрос, Верховная Рада
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