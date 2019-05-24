- Кабмин дал старт новому грабежу народа, - Медведчук о повышении тарифов на электроэнергию15:58
- В России цинично ответили Зеленскому по Донбассу: подробности наглого заявления Лукашевича14:48
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Волкер поделился впечатлениями от инаугурации Зеленского 14:17
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз13:29
- «Обеспечим прямой диалог»: в РФ нагло ответили Зеленскому по Донбассу10:08
- Без Самопомочи и Вакарчука. На досрочных выборах в Раду проходят пять партий— опрос09:12
- Зеленский выругался матом на всю страну: соцсети бурно обсуждают громкие ляпы украинского президента08:39
- Западная пресса о Зеленском22:43
Кабмин дал старт новому грабежу народа, - Медведчук о повышении тарифов на электроэнергию
Под видом развития конкуренции и либерализации рынка электроэнергии готовится очередное масштабное ограбление населения Украины. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», пишет from-ua.
«С 1 июля 2019 года запланировано введение рынка электроэнергии. За годы «преобразований», проведенных правительствами Яценюка — Гройсмана, украинцы на собственной шкуре ощутили, что все так называемые еврореформы (предусмотренные или навязанные Украине) неминуемо ведут к росту цен и тарифов», — отметил политик.
По его словам, уже сейчас можно сказать, что запуск рынка электроэнергии неизбежно приведет к удорожанию ее стоимости для населения, так как подобного рода реформы в донельзя монополизированной украинской экономике всегда приводят к росту цен. А рынок электроэнергии один из самых монополизированных — в Украине 76% производства электроэнергии приходится только на двух производителей: на «Энергоатом» — 55% и ДТЭК — 21%.
«Под видом развития конкуренции и либерализации рынка электроэнергии готовится очередное масштабное ограбление населения Украины. При этом главный аргумент для проведения данной реформы — требование доноров и кредиторов Украины, международных финансовых организаций, а также Агентства США по международному развитию, которые настаивают на том, чтобы Украина «не откладывая, ускорила и улучшила работу». Соответствующее обязательство правительство взяло еще два года назад. Это еще один наглядный пример отсутствия реального суверенитета у якобы независимой Украины. Уходящая власть действительно независима от соблюдения социальных прав граждан. В других отношениях она полностью подконтрольна требованиям «коллективного Запада» и находится под его полным внешним управлением», — подчеркнул председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
При этом он отметил, что Украинская ассоциация независимых поставщиков электроэнергии просит отложить запуск рынка электроэнергии. Эксперты убеждены, что без подготовки мер по реальной демонополизации рынка существуют риски существенного удорожания электроэнергии. По разным оценкам, подорожание может составить от 30% до 300%. И это при том, что в течение 2014–2018 годов тариф на электроэнергию для населения Украины уже вырос на 221%, или в 3,2 раза. Параллельно были снижены нормы потребления электричества. Эти тарифы, подчеркнул Медведчук, оказались неподъемными для миллионов украинцев, в результате долг населения за поставки электрической энергии по состоянию на 1 апреля 2019 года достиг рекордной цифры — 6,0 млрд грн.
«Но и это не предел. Рост цен на электроэнергию означает новый виток инфляционной спирали, поскольку вырастут цены на производимые в Украине товары и услуги, в себестоимости которых электроэнергия является важной составляющей (это продукты питания и другие коммунальные услуги). Понимали ли это в правительстве, когда принимали антинародные решения, усиливающие тарифный геноцид? Безусловно. Но, несмотря на это, Кабмин Гройсмана дал старт новым повышениям тарифов, а значит — новому грабежу народа», — заявил В. Медведчук.
Теги: Донбасс, Кабинет министров, электроэнергия, повышение тарифов, тарифы
- Светлодарску предоставили льготы
- Путин махнул рукой на рейтинг и готовит своему народу новый удар - россиянам придется еще раскошелиться
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Украинцам поднимут цену за электроэнергию: когда и на сколько
- Украинцев ждет шоковое поднятие тарифов на электричество
- Повышение тарифов коммунальных услуг ставит украинцев на грань выживания
- Жители Донецка перепуганы тяжелыми перестрелками и взрывами: "За 5 лет так близко еще не стреляли, как же страшно"15:27
- Под Луганском в казарме заживо сгорели 12 террористов - боевики в шоке и не могут поверить в случившееся15:09
- Бойцы «Азова» уничтожили штаб НВФ под Новолуганским. ВИДЕО 15:06
- В Донецке автомобиль врезался в дерево, есть жертвы13:02
- В ОРДО продолжается «чистка кадров»: Пушилин сменил «и.о. мэра» Макеевки 12:44
- Выдача российских паспортов на Донбассе: оккупанты придумали новую подлость12:12
- В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео11:57
- Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 11 обстрелов, ранен украинский воин11:42
- Пушилин сменил «мэра» одного из городов ОРДО 11:21
- В Мариуполе в недострое обнаружен труп. ВИДЕО09:28
- Зеленский отменил два указа Порошенко16:23
- Кабмин дал старт новому грабежу народа, - Медведчук о повышении тарифов на электроэнергию15:58
- Жители Донецка перепуганы тяжелыми перестрелками и взрывами: "За 5 лет так близко еще не стреляли, как же страшно"15:27
- Под Луганском в казарме заживо сгорели 12 террористов - боевики в шоке и не могут поверить в случившееся15:09
- Бойцы «Азова» уничтожили штаб НВФ под Новолуганским. ВИДЕО 15:06
- В России цинично ответили Зеленскому по Донбассу: подробности наглого заявления Лукашевича14:48
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Волкер поделился впечатлениями от инаугурации Зеленского 14:17
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз13:29
- Может, это вы? Астрологи назвали самый богатый и успешный знак Зодиака08:23
- Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща22:17
- Врачи объяснили причины появления ранней седины18:37
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику15:40
- Приметы на 23 мая: что нельзя делать13:00
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись