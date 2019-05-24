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Российские солдаты описали, как воюют с Украиной

24.05.2019 22:10
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Российские солдаты описали, как воюют с Украиной

Российские военные описали их войну на Донбассе с украинцами и рассказали, как расстреливали войска АТО. «Вот накосим укров и домой» — несколько русских солдат в деталях описали как они воюют с Украиной, расстреливая войска АТО. Они выложили не только фотографии, но и карты перемещений и расположений своей части, передает Информатор.
Их служба называется 291 артиллерийская бригада 58 армии Северо-Кавказского военного округа. Республика Ингушетия, Станица Троицкая в/ч 64670. Судя по датам фоток, 14 июля эта бригада получила приказ на марш и выдвинулась долгим 760-километровым маршрутом из расположения в Матвеево-Курганский район Ростовской области. На самую-самую границу с Украиной, судя по геотегами
Зачем же пустились защитники Отечества в эту дальнюю дорогу? Вадик разъяснил.
Вадик воюет с Украиной и совершенно спокоен. Ничего экстраординарного не происходит, постреляем молях по хохлам, да и вернёмся в казарму, дожидаться заветного Приказа. Не особо озабочен и Ванёк, оповестивший своих друзей о маршруте следования.
Эти ребята, спокойно и обыденно ведущие войну России с Украиной, передают читателям привет.
У них есть родители и девушки, их ждут на танцульках и на пляжах. Конечно же ребята вернутся, немного постреляют по украинцам, и вернутся. Ничего ж особенного. Обычное лето в российской армии.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, солдаты
 
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