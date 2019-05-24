Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз

24.05.2019 13:29

Достаточно хорошие экономические результаты, которые Украина продемонстрировала в 2018 году, скрывают за собой серьезные проблемы. Если их не решить в ближайшее время, Украина еще долго будет оставаться аутсайдером в сравнении с другими европейскими странами. Даже чтобы достичь уровня развития Польши, ей понадобится 50 лет, пишет from-ua.

Сложившуюся в стране ситуацию исправить тяжело, но это возможно. Об этом говорилось на пресс-конференции представителей Всемирного банка (ВБ), которая состоялась вчера.

Что не так с украинской экономикой

По словам выступавших, неплохие результаты последних лет объясняются, в частности, высокими урожаями и ценам на сырьевые товары, которые экспортирует Украина. Однако эти показатели очень изменчивы. В то же время отрасли экономики, где создаются товары с высокой добавочной стоимостью, которые могли бы превратить Украину из "сырьевого придатка" Европы в конкурентоспособное государство, практически не развиваются.

"Рост сдерживало низкое количество основного капитала и замедление темпов его прироста. Если в течение двух предыдущих лет инвестиции в основной капитал росли, то в 2018 году их количество уменьшилось почти вдвое. Такая ситуация не позволяет структурно изменить основные сектора украинской экономики. Поэтому Украина по-прежнему остается преимущественно экспортером сырьевых продуктов и зависит от их цены на внешних рынках", – рассказала, например, старший экономист Всемирного банка Анастасия Головач

Тревожными звоночками экономист назвала стабильно низкий уровень прямых иностранных инвестиций в экономику и растущие расходы потребления.

"Уже четвертый год подряд прямые иностранные инвестиции в Украине остаются на уровне 2% ВВП. Для такой большой страны, как Украина, это мизерный и абсолютно недостаточный показатель. В прошлом году удалось удержать дефицит бюджета, но преимущественно это произошло за счет сокращения или недофинансирования капитальных расходов. А это тоже негативно влияет на перспективы экономического развития Украины. В то же время текущие расходы бюджета, т. е. расходы потребления, росли высокими темпами и сегодня превышают 38% ВВП. Если сравнить Украину по этим показателям с сопоставимыми европейскими странами, мы тут аутсайдеры. Плюс расходы на оплату труда в государственном секторе, то есть в сфере образования, здравоохранения и т.д., выросли с 9% в 2016 году до 11% – в 2018-м. И это тоже показатель, по которому Украина является аутсайдером в сопоставлении с другими европейскими странами. Украина не должна иметь расходы на оплату труда на таком высоком уровне", – озвучила Анастасия Головач позицию Всемирного банка.

Казалось бы, повышение зарплат должно свидетельствовать о том, что экономика находится на подъеме. Однако у представителей ВБ иные аргументы.

"Два года подряд мы видели значительное увеличение минимальной заработной платы. Но, поскольку реформы в таких отраслях, как образование и здравоохранение, только начались, но еще не завершились, фонд оплаты труда в этих секторах больше зависит от минимальной зарплаты, чем от качества услуг, которые предоставляются населению. Рост минимальной зарплаты в государственном секторе имеет и еще целый ряд негативных аспектов. В 2018 году он совпал с усилением трудовой миграции и увеличением зарплат в реальном секторе. На первый взгляд, это хорошие тенденции, которые помогают уменьшить бедность. Но, с другой стороны, если рост зарплат слишком высок, происходят инфляционные давления и давления на внешний дефицит. По нашему мнению, чтобы уменьшить фискальные риски в среднесрочной перспективе, очень важно, чтобы внедрение этих реформ шло таким образом, чтобы можно было, с одной стороны, увеличивать качество услуг, а с другой – не повышать расходы на оплату труда (в проценте от ВВП, – авт.)", – пояснила Анастасия Головач.

Еще одной негативной тенденцией в ВБ считают рост дефицита внешней торговли.

"В 2018 году Украина получила рекордное количество поступлений заработной платы от украинце, работающих за границей. Почти 9% ВВП. Но этого было недостаточно, чтобы перекрыть увеличивающийся дефицит внешней торговли. Он тоже поставил почти 9%, В результате Украина имеет увеличение дефицита текущего счета платежного баланса до 3,5%. И это звоночек, что что-то должно быть сделано в этой сфере, поскольку эти показатели достаточно высокие. Если мы смотрим на показатели 2019 года, то рост дефицита внешней торговли продолжается. Именно из-за роста спроса, который подогревается высокими потребительскими расходами", – сказала экономист.

Что нужно изменить

Учитывая вышесказанное, Всемирный банк весной ухудшил экономический прогноз по Украине с 2,9 до 2,7% ВВП. Но даже прошлогодних 3,3%, по оценке ВБ, крайне мало для того, чтобы говорить о перспективах догнать в экономическом развитии даже сопоставимые страны ЕС. Например, чтобы добиться в Украине уровня жизни, как сегодня в Польше, по оценке ВБ, такими черепашьими темпами нам придется ползти аж 50 лет. Уровня жизни в Германии при нынешних темпах развития экономики мы достигнем не раньше, чем через 100 лет.

Изменить тенденцию можно, уверены во Всемирном банке. Но для этого нужно существенно увеличить рост ВВП, минимум до 7%, как было в 2000-х. А сделать это можно, по оценкам Всемирного банка, только путем привлечения прямых иностранных инвестиций, повышения производительности труда и развития производства.

Во Всемирном банке подсчитали, что производительность труда и уровень капитала в Украине до сих пор крайне низкие. На сегодняшний день тот объем труда, который среднестатистический украинец выполняет за год, житель Германии выполняет за 17 дней. Уровень капитала на одного работника остается на уровне конца 90-х годов прошлого века.

Однако причина – не лень и не низкий уровень знаний, а отсутствие технологий и современных средств производства. На них нужны деньги, то есть Украина должна серьезно работать над тем, чтобы существенно увеличиться инвестиции в реальный сектор экономики.

Какими путями это реально сделать – озвучила директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

"Чтобы ускорить экономический рост, Украине нужен быстрый прогресс в реализации ключевых структурных реформ.Это означает создание рынка земель сельскохозяйственного назначения, разделение природных монополий в энергетическом секторе, усиление управления в государственных банках, достижение прогресса в борьбе с коррупцией и обеспечение финансовой стабильности", – сказала она.

Об этом же говорилось в специальном докладе по Украине, который презентовал всемирный банк.

"Понятно, что старая модель роста, которая опиралась на унаследованные с советских времен отрасли, зависимые от дешевых энергетических ресурсов, экспорту сырья и торговли только со странами СНГ, не обеспечит реализации стремлений Украины… Для обеспечения стремительного, инклюзивного и постоянного роста необходимо будет ликвидировать ключевые препятствия, которые мешают реализации потенциала развития экономики", – говорится в докладе.

Во-первых, двигателями роста должны стать изменения в государственной политике, которые будут содействовать повышению продуктивности и стимулированию сбережений, уверены в ВБ.

Во-вторых, необходимо поддержание стабильности государственных финансов. И для этого Украине необходимо продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и другими зарубежными финансовыми институтами, акцентирует Всемирный банк. Это позволит, в частности, рассчитаться по кредитам и избежать негативного влияния дефицит счета текущих операций, который очевидно будет сопровождать восстановление экономики.

"Мы считаем критически важным продолжить сотрудничество с МВФ в ближайшие три года", – сказала, в частности, Сату Кахконен.

Во время пресс-конференции прозвучала информация о том, что осенью планируются переговоры о новой долгосрочной программе МВФ для Украины.

И, наконец, третье необходимое условия для быстрого роста в ВБ обозначили как "справедливое распределение дивидендов от экономического роста в обществе путем предоставления равных возможностей каждому".