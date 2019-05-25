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Дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз на выходные дни

25.05.2019 12:55
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Дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз на выходные дни

В предстоящие выходные дни всю территорию Украины накроет грозовой фронт. Как передает replyua.net, согласно последним данным Гидрометцентра, дожди пройдут повсеместно, однако понижения температуры не ожидается.
25 мая синоптики прогнозируют ливни и грозы на большей части страны, на востоке ожидается незначительное снижение температуры – на пару градусов.
26 мая, в воскресенье, грозовой циклон по-прежнему будет нависать над всей страной. Температура воздуха немного снизится. На западе синоптики прогнозируют 18-21 градус, в центре и на севере страны будет от 21 до 23 градусов со знаком плюс. В восточных областях ожидается от 20 до 22 градусов.
Самая теплая погода в воскресенье установится в южных регионах, где воздух прогреется до 22-25 градусов. Напомним, что ранее известный климатолог рассказал о непривычной для Украины погоде предстоящим летом.



Теги: Донбасс, дождь, гроза, прогноз погоды
 
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