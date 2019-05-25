На протяжении часа: счета украинцев будут арестовывать автоматически

25.05.2019 19:16

Совсем скоро банки начнут автоматически (без уведомления, в безакцепном режиме) списывать долги по алиментам со счетов нерадивых родителей. Министерство юстиции выдало приказ №1203/5 «Об утверждении автоматического ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам о взыскании алиментов». Финансисты об этом узнали из телеграммы Нацбанка №57-0007/24847, сообщает from-ua.

Приказ Минюста утвержден 16 апреля, а Нацбанк сообщил о нем в мае.

Как сейчас арестовывают

Впрочем, автоматическое списание долгов еще не запущено. Банки пока не знают, у кого и сколько надо списывать, а исполнительная служба мало информирована о перемещении денег алиментщиков по счетам. Они общаются только в бумажной форме официальных запросов и решений, что очень медленно, и позволяет должникам быстро уводить деньги. Автоматический обмен информацией только собираются наладить.

Вышеупомянутым приказом Минюст обязал предприятие «Национальные информационные системы» в трехмесячный срок (до 16 июля 2019 года) разработать порядок автоматического взаимодействия банкиров с исполнителями, с которого все должно начаться.

Всего было дано два поручения:

разработать регламент информационного взаимодействия в электронном виде, и обнародовать его на своем сайте,

принять меры для обеспечения готовности автоматизированной системы исполнительного производства к информационному взаимодействию в электронном виде, и проинформировать Нацбанк.

Как все автоматизируют

Приказом Минюста описаны лишь общие вводные и понятия. В частности, под автоматизированным арестом средств должников понимается: «наложение/снятие исполнителем ареста на/с средств путем утверждения постановлений об аресте или о снятии ареста со средств должника в форме электронного документа и принятия их к исполнению банками».

Для подтверждения достоверности и целостности данных в электронных документах используется «квалифицированная электронная печать».

Все постановления о взыскании алиментов находятся в автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП). Задача финансистов — включиться в нее, и постоянно сверять со своей клиентской базой. Нужно так перенастроить информационные системы банков (ИСБ), чтобы те раз в час на протяжении рабочего дня отправляли запрос в АСИП и проверяли, не появилось ли постановление по какому-то из их клиентов.