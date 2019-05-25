- На протяжении часа: счета украинцев будут арестовывать автоматически19:16
- В «ДНР» изготовили некачественные фальшивые документы для пленных бойцов ВСУ18:43
- "В блаженном идиотизме": Коломойский перепугал украинцев тарифным прогнозом18:18
- Москва нервно отреагировала на решение Морского трибунала по России17:53
- Зеленский жестко прокомментировал решение Трибунала ООН по морякам и послал сигнал Кремлю17:10
- Украинцев ждет повышение тарифов на 40%, - Рабинович16:54
- САП вызовет Порошенко на допрос16:31
- «Цинизм высшей пробы»: депутаты подготовили очередную подлость Зеленскому15:34
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- "ДНР" спасет Украину": российский режиссер призвал Зеленского к перевороту14:47
На протяжении часа: счета украинцев будут арестовывать автоматически
Совсем скоро банки начнут автоматически (без уведомления, в безакцепном режиме) списывать долги по алиментам со счетов нерадивых родителей. Министерство юстиции выдало приказ №1203/5 «Об утверждении автоматического ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам о взыскании алиментов». Финансисты об этом узнали из телеграммы Нацбанка №57-0007/24847, сообщает from-ua.
Приказ Минюста утвержден 16 апреля, а Нацбанк сообщил о нем в мае.
Как сейчас арестовывают
Впрочем, автоматическое списание долгов еще не запущено. Банки пока не знают, у кого и сколько надо списывать, а исполнительная служба мало информирована о перемещении денег алиментщиков по счетам. Они общаются только в бумажной форме официальных запросов и решений, что очень медленно, и позволяет должникам быстро уводить деньги. Автоматический обмен информацией только собираются наладить.
Вышеупомянутым приказом Минюст обязал предприятие «Национальные информационные системы» в трехмесячный срок (до 16 июля 2019 года) разработать порядок автоматического взаимодействия банкиров с исполнителями, с которого все должно начаться.
Всего было дано два поручения:
разработать регламент информационного взаимодействия в электронном виде, и обнародовать его на своем сайте,
принять меры для обеспечения готовности автоматизированной системы исполнительного производства к информационному взаимодействию в электронном виде, и проинформировать Нацбанк.
Как все автоматизируют
Приказом Минюста описаны лишь общие вводные и понятия. В частности, под автоматизированным арестом средств должников понимается: «наложение/снятие исполнителем ареста на/с средств путем утверждения постановлений об аресте или о снятии ареста со средств должника в форме электронного документа и принятия их к исполнению банками».
Для подтверждения достоверности и целостности данных в электронных документах используется «квалифицированная электронная печать».
Все постановления о взыскании алиментов находятся в автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП). Задача финансистов — включиться в нее, и постоянно сверять со своей клиентской базой. Нужно так перенастроить информационные системы банков (ИСБ), чтобы те раз в час на протяжении рабочего дня отправляли запрос в АСИП и проверяли, не появилось ли постановление по какому-то из их клиентов.
Теги: Донбасс, арест, алименты, счет, украинец
- В «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот»
- Попытка переворота в Турции: готовятся масштабные аресты
- СБУ арестовала счета своего бывшего начальника, Януковича и Курченко (ВИДЕО)
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Насильник, поглумившийся над девочкой, потребовал от нее 100 гривен взамен на свободу
- Смрад просто невыносим: Дончане жалуются на гниющий мусор18:59
- В «ДНР» изготовили некачественные фальшивые документы для пленных бойцов ВСУ18:43
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске16:14
- "ДНР" спасет Украину": российский режиссер призвал Зеленского к перевороту14:47
- Поселки под Мариуполем попали под обстрелы14:39
- Ситуация на блокпостах в ОРДО: везде очереди небольшие, на КПВВ «Новотроицкое» — движение медленное 14:03
- Удивительно, что вообще ездят: В Донецке трамвай сошел с рельсов13:37
- Спецназовец РФ неонацист Чолханов "наехал" на Путина из-за Донбасса: "Мы вам верили, а теперь нас убивают"12:12
- Боевики «ДНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ в проезд в населенные пункты11:48
- Донбасс содрогается от тяжелых боев, по всему фронту гремит артиллерия врага - ВСУ мстят за погибшего воина11:09
- На протяжении часа: счета украинцев будут арестовывать автоматически19:16
- Смрад просто невыносим: Дончане жалуются на гниющий мусор18:59
- В «ДНР» изготовили некачественные фальшивые документы для пленных бойцов ВСУ18:43
- "В блаженном идиотизме": Коломойский перепугал украинцев тарифным прогнозом18:18
- Москва нервно отреагировала на решение Морского трибунала по России17:53
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- Зеленский жестко прокомментировал решение Трибунала ООН по морякам и послал сигнал Кремлю17:10
- Украинцев ждет повышение тарифов на 40%, - Рабинович16:54
- САП вызовет Порошенко на допрос16:31
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске16:14
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- «Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение15:50
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»13:13
- Российские солдаты описали, как воюют с Украиной22:10
- Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии18:04
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз13:29
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших