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Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США

25.05.2019 22:24
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Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США

Американские конгрессмены едут в Украину на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедится в том, что он будет развивать партнерские отношения с Вашингтоном.
Об этом рассказал конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик в комментарии журналистам, пишет from-ua.
«Россия — это огромная угроза для Украины, для всего региона, угроза для США. И мы стремимся убедиться, что новый президент будет развивать партнерские отношения именно с Америкой, а не Россией», — заявил он.
Конгрессмен, который является сопредседателем группы поддержки Украины в Палате представителей Конгресса США, добавил, что во время своего предстоящего визита с коллегой Бренданом Бойлом в Киев и встречи с новым президентом Владимиром Зеленским, они собираются говорить об этом «очень откровенно».
«Наша цель — усилить связи Украины и Запада. Это именно то, чего подавляющее большинство людей, с которыми я работал и общался в Украине, стремятся. И я искренне желаю убедиться, что (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) будет работать в их интересах », — пояснил Фитцпатрик.
Американский конгрессмен добавил, что несмотря на любые острые заявления отдельных американских деятелей или внутреннюю политическую борьбу, поддержка Украины никоим образом не ослабевает, поскольку ее сердце находится в Конгрессе.
«Могу сказать за законодательную ветвь власти США, Палату представителей Конгресса: у нас широкая, двухпартийная коалиция в поддержку Украины. Я и Марси Каптур, сопредседатели группы поддержки Украины, она — демократка, я — республиканец. Мы говорим каждый день в Конгрессе о нашей группе. Мы регулярно говорим по Скайпу с коллегами в Раде … Мы на постоянной связи, и они знают, что мы готовы помогать », — подытожил он.



Теги: Украина, США, Донбасс, угроза, делегация, Зеленский
 
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