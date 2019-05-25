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Не отвертится: вот, что ждет Порошенко уже летом
Следователи САП намерены вызвать экс-президента на допрос по делу о коррупции в Центрэнерго. Дата допроса пока не определена, но оттягивать не собираются. Допрос проведут не позднее следующего месяца, сообщает from-ua.
Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена вызвать бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.
«Будет обязательно вызван и допрошен», — отметил собеседник издания.
При этом он уточнил, что САП планирует допросить Порошенко по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.
Дата соответствующего допроса пока не определена. Однако собеседник издания предположил, что это случится, скорее всего, уже в июне.
Теги: Донбасс, допрос, следователь, Порошенко
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