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Совок неистребим: сети повеселило фото "портрета" Зеленского в университете Харькова
25.05.2019 11:32
Руководители одного из лучших университетов Украины оказались в центре внимания после того, как повесили на стенде вместо фотографии президента Владимира Зеленского табличку с надписью "Зеленский Владимир Александрович".
Инцидент произошел в Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт". Фотографию из вуза опубликовали в социальной сети.
Отметим, что сам Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что выступает против своих портретов в кабинетах чиновников.
"Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда (на стены в кабинетах - "Апостроф") фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - сказал тогда он.
Теги: Донбасс, университет, Харьков, фото, портрет, соцсети, Зеленский
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