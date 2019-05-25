Совок неистребим: сети повеселило фото "портрета" Зеленского в университете Харькова

25.05.2019 11:32

Руководители одного из лучших университетов Украины оказались в центре внимания после того, как повесили на стенде вместо фотографии президента Владимира Зеленского табличку с надписью "Зеленский Владимир Александрович".

Инцидент произошел в Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт". Фотографию из вуза опубликовали в социальной сети.

Отметим, что сам Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что выступает против своих портретов в кабинетах чиновников.

"Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда (на стены в кабинетах - "Апостроф") фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - сказал тогда он.