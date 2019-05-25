Супрун рассказала о том, что прием витаминов можно заменить пивом

25.05.2019 12:28

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала написала в своем аккаунте в «Фейсбуке», что нехватку витамина B1 можно восполнить при помощи пива.

По мнению Супрун, недостаток В1 может привести к ухудшению памяти, координации движений, нарушению сна, хронической усталости и тахикардии, передает donpress.com.

Ульяна Супрун написала, что данный витамин содержится во многих продуктах, таких как зеленый горошек, яйца, печень, фасоль, орехи, гречка, а также в пиве.