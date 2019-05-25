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"В блаженном идиотизме": Коломойский перепугал украинцев тарифным прогнозом
Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что в Украине могут существенно повыситься тарифы на электроэнергию.
Об этом сообщает from-ua..
По словам Коломойского, недавно у него был телефонный разговор с премьер-министром Владимиром Гройсманом и они обсудили, что с 1 июля вступает в силу закон о рынке электроэнергии.
"Вы же пребываете в блаженном идиотизме, всех интересует инаугурация, кто кому позвонил, кто с кем встретился. А я вам могу прояснить. С 1 июля вступает в силу закон, который был принят еще в 2017 году, но все время откладывали. Сейчас его решили ввести в силу, потому что типа новая власть, посмотрим, как будет бороться с ценами, когда цена электроэнергии может завтра по решению "Энергоатома", который сговорится с Ринатом Леонидовичем уважаемым, у которого 40% электроэнергии страны, а у "Энергоатома" 50%... Они скажут, что цена у нас непозволительно низкая, давайте ее в 2 раза увеличим. Все".
Теги: Украина, Донбасс, электроэнергия, повышение тарифов, Коломойский
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