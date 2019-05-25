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Зеленский жестко прокомментировал решение Трибунала ООН по морякам и послал сигнал Кремлю
Президент Владимир Зеленский приветствовал требование Международного трибунала по морскому праву к РФ освободить 24 моряка и 3 корабля ВМС Украины. Зеленский выступил с официальным заявлением в Facebook, передает "Диалог.UA".
25 мая Международный трибунал по морскому праву призвал РФ немедленно освободить моряков и корабли ВМС Украины, захваченных у Керченского пролива в ноябре прошлого года. Зеленский тут же отреагировал на это важное решение. "Выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - отметил он. Зеленский также уточнил, что сговорчивость Москвы в данном вопросе разблокирует переговоры с Киевом. В дальнейшем это позволит цивилизованно решить проблемы, возникшие между странами. "Посмотрим, какой путь выберут в Кремле", - отметил президент. Он также заверил, что Украина очень ждет домой моряков, томящихся в застенках российской тюрьмы уже полгода
Теги: Донбасс, моряки, освобождение, Кремль, сигнал, Зеленский
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