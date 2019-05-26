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Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»
Общественный деятель Александр Скубченко прокомментировал предстоящие выборы в Верховную Раду и заявил, что Петр Порошенко больше не должен там находиться.
Как передает replyua.net, на своей странице в Facebook Скубченко напомнил украинцем, что ровно 5 лет назад Порошенко вступил в должность президента, и уже через несколько часов война пришла в Донецк. «Украинская авиация бомбила украинский Донецк, а Порошенко обещал закончить АТО «в считанные дни». Страна разделилась на «до» и «после», а украинцы — на «своих» и «чужих». «Считанные дни» Порошенко длятся уже пять лет», - пишет эксперт. По его словам, прошли 5 лет убийств, уничтожений, коррупции и тотальной лжи.
Скубченко считает, что Порошенко является не оппозиционером, а вором и государственным преступником, и это ему нельзя прощать. По словам общественного деятеля, место Порошенко теперь не в Верховной Раде, а в тюрьме, причём с раскаянием и покаянием. «С мастерком и лопатой на руинах Донбасса. С санитарной уткой в госпитале. Но не в костюме и в Раде», - добавил эксперт.
Теги: Донбасс, руины, Верховная Рада, Порошенко
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