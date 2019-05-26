Последние новости раздела
- Коломойский мечтает о дефолте в Украине15:07
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Заявление Зеленского вызвало массовый гнев россиян: жители РФ возмущены словами украинского президента 13:28
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Зеленский напомнил гражданам Украины о важной дате12:48
- «Попадет в ад за…»: Квартал 95 публично похоронил Порошенко. ВИДЕО12:27
- Зеленский посетил «Лигу смеха» и снова поцеловал Кошевого в лысину11:05
- Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 09:39
- Один из осужденных, которых забрали из «ЛНР», уже на свободе, – Денисова08:48
- Пять лет за терроризм: в Харькове вынесли приговор пособнику "ДНР", который планировал взорвать бомбу на станции метро. ВИДЕО08:30
Как Россия засылала боевиков в Украину. ВИДЕО
26.05.2019 16:09
Вербовщик боевиков Михаил Полынков рассказал, когда именно Россия начала засылать своих людей в Украину.
Соответствующее видео с признанием боевика опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter, передает apostrophe.ua.
"У нас были координаты координаторов как в Крыму, так и в Донецке, Луганске, в Харькове, в Одессе и мы отправляли "добровольцев" туда одновременно. Не только в Крым шли добровольцы, но и в другие города..." - рассказал он.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, видео, вербовка, боевики, добровольцы
Читайте также:
- Россия ничего не стоит, в военном плане она бессильна против Украины – громкое заявление эксперта
- Уже накоплено большое количество танков: генерал указал на важную цель Путина в Украине
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР
- Оружие из Крыма переправляют на Донбасс через акваторию Азовского моря
- Россияне, воевавшие на стороне боевиков: кто спивается, а кто-то возвращается обратно
- Крым стал базой для оттачивания мастерства российских штурмовых подразделений
- На Донетчине под обстрел попало село Верхнеторецкое 15:52
- "Стрелков прятался в Славянске за спинами женщин и детей", - Казанский разгромил признание главаря "ДНР"15:30
- В Мариуполе на кладбище найдена граната14:46
- Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было13:43
- Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь10:09
- Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 09:39
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО09:15
- Пехота ВСУ сожгла дотла передовую позицию оккупанта - пылало мощно: первые подробности боевой операции09:01
- Один из осужденных, которых забрали из «ЛНР», уже на свободе, – Денисова08:48
- Пять лет за терроризм: в Харькове вынесли приговор пособнику "ДНР", который планировал взорвать бомбу на станции метро. ВИДЕО08:30
- На Донетчине под обстрел попало село Верхнеторецкое 15:52
- "Стрелков прятался в Славянске за спинами женщин и детей", - Казанский разгромил признание главаря "ДНР"15:30
- Коломойский мечтает о дефолте в Украине15:07
- В Мариуполе на кладбище найдена граната14:46
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было13:43
- Заявление Зеленского вызвало массовый гнев россиян: жители РФ возмущены словами украинского президента 13:28
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Зеленский напомнил гражданам Украины о важной дате12:48
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды11:24
- День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае10:41
- Вот кого ни в коем случае нельзя брать в крестные09:57
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске