Коломойский предложил Украине взять пример с Греции и объявить дефолт

26.05.2019 19:21

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Украина должна объявить дефолт.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает donpress.com.

«По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины. В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно», — цитирует издание Коломойского.

По мнению Коломойского в дефолте нет ничего страшного.

«Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И что? Они его реструктуризовали», — заявил олигарх.

Кроме того бизнесмен высказал мнение, что Зеленский победил на выборах из-за усталости украинцев от требований МВФ.

«Если Зеленский будет слушать (Запад — ред.)… он закончит как Порошенко. У него будут такие же рейтинги — 5, 10, 15 вместо 73 процентов», — сказал Коломойский.

Коломойский считает, что США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, так как Украина просто предлог, чтоб навредить России.

«Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина — просто предлог», — заключил бизнесмен.