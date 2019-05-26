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Один из осужденных, которых забрали из «ЛНР», уже на свободе, – Денисова

26.05.2019 08:48
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Один из осужденных, которых забрали из «ЛНР», уже на свободе, – Денисова

Один из осужденных, которых«ЛНР» передала 24 мая украинской стороне, уже на свободе. Об этом сегодня, 25 мая, на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишут Донецкие новости.
«Это человек – один из 60 человек, которых мы вчера переместили из мест лишения свободы на временно оккупированной части Луганской области. Он незаконно содержался полтора года, ведь решение суда о его освобождении было еще принято в 2017 году. Согласно ст. 71 УПК Украины сразу после перемещения на контролируемую правительством Украины территорию, человек смог реализовать свое право на свободу и защиту, и был освобожден в тот же день после всех необходимых процедур», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Счастье (Луганская обл.) 24 мая представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» передали украинской стороне 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях на подконтрольной украинскому правительству территории.



Теги: Донбасс, освобождение, осужденный, заключенные, ЛНР
 
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