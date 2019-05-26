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Выдача паспортов РФ - прямая угроза для жителей Донбасса: Ельченко сделал важное заявление

26.05.2019 17:49
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Выдача паспортов РФ - прямая угроза для жителей Донбасса: Ельченко сделал важное заявление

Решение Кремля выдавать российские паспорта гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса дополнительно ограничит права местного населения.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сделал заявление по паспортизации РФ на Донбассе в рамках открытых дебатов "Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте", передает "Диалог.UA".

"Украина глубоко обеспокоена провокационным и незаконным решением о выдаче российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Украины. Этот шаг может еще больше ограничить права людей, гражданского и спровоцировать эскалацию (конфликта - ред.)", - подчеркнул дипломат. По его словам, навязывание гражданства жителям оккупированной территории может быть приравнено к принуждению их к присяге на верность власти, которую они могут считать враждебной. Шаткое положение, что запрещено четвертой статьей Женевской конвенции.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, гражданство, паспорт, заявление
 
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