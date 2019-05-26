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Заявление Зеленского вызвало массовый гнев россиян: жители РФ возмущены словами украинского президента

26.05.2019 13:28
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Заявление Зеленского вызвало массовый гнев россиян: жители РФ возмущены словами украинского президента

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал массовое недовольство и гнев россиян, отметив украинское происхождение выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского, пишет Диалог.UA.
На своей странице в социальной сети глава страны напомнил о юбилее выдающегося инженера, который 130 лет назад родился в Киеве. Зеленский отметил, что рожденный в украинской столице инженер является блестящим примером инноватора и всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей на свершения.
В ответ на пост Зеленского российские информационные агентства бросились цитировать его заявление и пытаться сделать Сикорского "русским конструктором". Их порыв поддержали и российские пользователи, которые стали пытается сделать великого украинского инженера "россиянином".



Теги: Донбасс, россияне, гнев, Зеленский
 
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