Заявление Зеленского вызвало массовый гнев россиян: жители РФ возмущены словами украинского президента

26.05.2019 13:28

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал массовое недовольство и гнев россиян, отметив украинское происхождение выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского, пишет Диалог.UA.

На своей странице в социальной сети глава страны напомнил о юбилее выдающегося инженера, который 130 лет назад родился в Киеве. Зеленский отметил, что рожденный в украинской столице инженер является блестящим примером инноватора и всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей на свершения.

В ответ на пост Зеленского российские информационные агентства бросились цитировать его заявление и пытаться сделать Сикорского "русским конструктором". Их порыв поддержали и российские пользователи, которые стали пытается сделать великого украинского инженера "россиянином".