Зеленский напомнил гражданам Украины о важной дате

26.05.2019 12:48

Президент Украины Владимир Зеленский в 130-летие с дня рождения выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского пообещал сделать все, чтобы украинцы могли реализоваться в Украине.

Об этом Зеленский написал в Facebook, сообщает from-ua.

"Сегодня был насыщенный событиями день. Но о юбилее, который отмечается везде, где создают и поднимают в небо вертолеты, нельзя забывать. Ровно 130 лет назад в Киеве родился "вертолетный отец" - знаменитый украинец Игорь Сикорский ", - отметил глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что "Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевском политтехе, который носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами".

"И поэтому я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира ", - подчеркнул Зеленский.