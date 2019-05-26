- Зеленский напомнил гражданам Украины о важной дате12:48
- «Попадет в ад за…»: Квартал 95 публично похоронил Порошенко. ВИДЕО12:27
- Зеленский посетил «Лигу смеха» и снова поцеловал Кошевого в лысину11:05
- Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 09:39
- Один из осужденных, которых забрали из «ЛНР», уже на свободе, – Денисова08:48
- Пять лет за терроризм: в Харькове вынесли приговор пособнику "ДНР", который планировал взорвать бомбу на станции метро. ВИДЕО08:30
- Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США22:24
- Все, что я мог сделать, я сделал. Моя проблема в том, что в Иловайске я остался живым, - Хомчак. ВИДЕО21:59
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому20:52
- Не отвертится: вот, что ждет Порошенко уже летом20:30
Зеленский напомнил гражданам Украины о важной дате
Президент Украины Владимир Зеленский в 130-летие с дня рождения выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского пообещал сделать все, чтобы украинцы могли реализоваться в Украине.
Об этом Зеленский написал в Facebook, сообщает from-ua.
"Сегодня был насыщенный событиями день. Но о юбилее, который отмечается везде, где создают и поднимают в небо вертолеты, нельзя забывать. Ровно 130 лет назад в Киеве родился "вертолетный отец" - знаменитый украинец Игорь Сикорский ", - отметил глава государства.
Зеленский выразил уверенность, что "Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевском политтехе, который носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами".
"И поэтому я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира ", - подчеркнул Зеленский.
Теги: Донбасс, дата, реализация, Зеленский
- Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь10:09
- Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 09:39
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО09:15
- Пехота ВСУ сожгла дотла передовую позицию оккупанта - пылало мощно: первые подробности боевой операции09:01
- Один из осужденных, которых забрали из «ЛНР», уже на свободе, – Денисова08:48
- Пять лет за терроризм: в Харькове вынесли приговор пособнику "ДНР", который планировал взорвать бомбу на станции метро. ВИДЕО08:30
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке08:08
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у всех мужчин07:52
- На Донбассе боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку" и понесли потери07:31
- Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды22:38
- Зеленский напомнил гражданам Украины о важной дате12:48
- «Попадет в ад за…»: Квартал 95 публично похоронил Порошенко. ВИДЕО12:27
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды11:24
- Зеленский посетил «Лигу смеха» и снова поцеловал Кошевого в лысину11:05
- День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае10:41
- Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь10:09
- Вот кого ни в коем случае нельзя брать в крестные09:57
- Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 09:39
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды11:24
- День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае10:41
- Вот кого ни в коем случае нельзя брать в крестные09:57
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- «Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение15:50
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»13:13
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске