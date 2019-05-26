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Зеленский посетил «Лигу смеха» и снова поцеловал Кошевого в лысину
26.05.2019 11:05
Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая пришел на концерт Лиги смеха в Киеве и вышел на сцену. Соответствующее видео опубликовала супруга президента Елена Зеленская в Instagram, пишет ДонПресс.
Зеленский вышел на сцену и поздоровался со зрителями, а затем станцевал для публики со своими бывшими коллегами. Когда на сцене появился ведущий «Лиги» Евгений Кошевой, Зеленский вновь поцеловал его в голову и отдал микрофон.
После чего президент спустился в зал, где продолжил смотреть концерт вместе со своей супругой Еленой.
Теги: Донбасс, поцелуй, Лига смеха, Зеленский
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