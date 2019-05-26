Зеленский посетил «Лигу смеха» и снова поцеловал Кошевого в лысину

26.05.2019 11:05

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая пришел на концерт Лиги смеха в Киеве и вышел на сцену. Соответствующее видео опубликовала супруга президента Елена Зеленская в Instagram, пишет ДонПресс.

Зеленский вышел на сцену и поздоровался со зрителями, а затем станцевал для публики со своими бывшими коллегами. Когда на сцене появился ведущий «Лиги» Евгений Кошевой, Зеленский вновь поцеловал его в голову и отдал микрофон.

После чего президент спустился в зал, где продолжил смотреть концерт вместе со своей супругой Еленой.