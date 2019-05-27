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До +31: синоптики дали "аномальный" прогноз на начало недели
В период с 27 по 30 мая в Украине следует ожидать переменную облачность и кратковременные грозы, а температура воздуха поднимется до +31°, пишет Обозреватель.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, солнце сменит дожди в конце предстоящей недели.
Воздух ночью прогреется до 10-15 °, днем – до 20-25°.
В понедельник, 27 мая, и вторник, 28 мая, сохранится переменная облачность. "Без осадков, лишь днем 27 мая в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, в течение 28 мая в западных областях грозовые дожди, в Карпатском регионе местами значительные дожди", – пообещали синоптики.
Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, 27 мая в западных областях 8-13°; днем в Украине 24-29°.
В среду, 29 мая, грозовые дожди накроют западные области, остальные же регионы ожидает солнце и незначительные осадки.
В четверг, 30 мая, в западных, центральных и северных регионах кратковременные дожди. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в центральных и восточных областях до 31°.
27-28 мая в Киеве прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
29-30 мая в столице преимущественно без осадков, только днем 30 мая местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
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