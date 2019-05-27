Город во Львовской области может полностью уйти под землю

27.05.2019 14:40

Большая угроза нависла над городом Стебник Львовской области. Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, Стебник может полностью уйти под землю. Сообщается, что несколько десятков лет в этом районе проводилась добыча калийной соли, а в начале двухтысячных годов работа в шахтах была прекращена, но рудники никто до сих пор так и не законсервировал. Активисты и местные жители заявляют о том, что под землёй образовались огромные полости, и когда-нибудь произойдёт катастрофа.



По словам экологов, земля может провалиться в любой момент, в этом случае она потянет за собой огромный регион. По словам местных жителей, если по ближайшей дороге проезжает большой грузовик, в доме начинает всё трястись. «Пропасть только из-за калийного завода, перестали закладку делать, значит, пропасть будет большей. Это идет до Трускавца. Эта страшная беда идет в Трускавец», - рассказал один из местных жителей.



Однако местные власти не считают ситуацию большой проблемой и заявляют, что в настоящее время готовят различные мероприятия для спасения региона. В департаменте экологии Львовской областной государственной администрации заявили, что исследование территории уже проводилось, учёные говорят, что аномальные проявления возможны, но на значительном расстоянии от жилых домов.