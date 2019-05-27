Последние новости раздела
- Начались ожесточенные бои: ВСУ наносят смертельный урон боевикам близ Горловки08:43
- «Мост Кличко» сотрясло новое ЧП, прибыла охрана: «Людей не пускают»08:31
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го08:17
- Гройсман заявил, что попросит Раду принять его отставку08:01
- ВСУ внезапно подняли в воздух боевую авиацию: обнародовано видео действий «Ми-8» и «Ми-24»07:45
- «Я сделаю все от меня зависящее»: Зеленский пообещал поддержку талантливым украинцам07:26
- «Йде відчутне похолодання»: синоптик розповіла, якою буде погода останнього тижня весни та початку літа07:10
- В Польше дотла сгорел автобус, перевозивший украинцев21:25
- Коломойский предложил Украине взять пример с Греции и объявить дефолт 19:21
- Выдача паспортов РФ - прямая угроза для жителей Донбасса: Ельченко сделал важное заявление17:49
Гройсман заявил, что попросит Раду принять его отставку
27.05.2019 08:01
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет просить Верховную Раду принять его отставку. Об этом премьер сообщил в эфире ICTV.
«Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке. После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства, также продолжают работать все министры», — сказал Гройсман.
Гройсман подчеркнул: «Даже при статусе и.о. после отставки мы продолжаем работать на своих должностях».
Теги: Донбасс, отставка, Верховная Рада, Гройсман
Читайте также:
- Верховная Рада приняла отставку Игоря Тенюха
- Депутатов лишили карточек: отставка правительства в опасности
- Тимошенко инициирует отставку Гройсмана, документ уже в Раде
- Луценко заявил об отставке
- Министр МВД Украины готов выполнять капризы "Правого сектора" и дам-депутатов (ВИДЕО)
- Яценюк резко ответил на предложение об отставке, наверное, знает, что ВР не проголосует за это (ВИДЕО)
- Начались ожесточенные бои: ВСУ наносят смертельный урон боевикам близ Горловки08:43
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин сыграл в бадминтон на «республиканском чемпионате». ВИДЕО 22:31
- Боевики «ЛНР» минируют поля вблизи дороги в районе н.п. Макаров Яр21:59
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков20:49
- Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО19:53
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО18:52
- Пушилин подставил РПЦ благодарственным письмом: открылись подробности участия церкви РФ в оккупации17:12
- Опубликованы последние фото Донецкого аэропорта до захвата и разрушения 16:52
- Смертельный бой разгорелся под Горловкой: фото погибшего бойца ВСУ Александра Пузикова попало в Сеть16:31
- На Донетчине под обстрел попало село Верхнеторецкое 15:52
- Начались ожесточенные бои: ВСУ наносят смертельный урон боевикам близ Горловки08:43
- «Мост Кличко» сотрясло новое ЧП, прибыла охрана: «Людей не пускают»08:31
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го08:17
- Гройсман заявил, что попросит Раду принять его отставку08:01
- ВСУ внезапно подняли в воздух боевую авиацию: обнародовано видео действий «Ми-8» и «Ми-24»07:45
- «Я сделаю все от меня зависящее»: Зеленский пообещал поддержку талантливым украинцам07:26
- «Йде відчутне похолодання»: синоптик розповіла, якою буде погода останнього тижня весни та початку літа07:10
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин сыграл в бадминтон на «республиканском чемпионате». ВИДЕО 22:31
- Боевики «ЛНР» минируют поля вблизи дороги в районе н.п. Макаров Яр21:59
- В Польше дотла сгорел автобус, перевозивший украинцев21:25
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды11:24
- День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае10:41
- Вот кого ни в коем случае нельзя брать в крестные09:57
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- Российские солдаты описали, как воюют с Украиной