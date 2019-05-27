Гройсман заявил, что попросит Раду принять его отставку

27.05.2019 08:01

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет просить Верховную Раду принять его отставку. Об этом премьер сообщил в эфире ICTV.

«Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке. После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства, также продолжают работать все министры», — сказал Гройсман.

Гройсман подчеркнул: «Даже при статусе и.о. после отставки мы продолжаем работать на своих должностях».