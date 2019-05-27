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Гройсман жестко отреагировал на предложение Коломойского о дефолте
27.05.2019 14:20
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на предложение украинского олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт и отметил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны. Об этом сообщается на правительственном портале.
Глава правительства отметил, что Украина уважает и выполняет свои финансовые обязательства и населению не нужны очередные кризисы. Гройсман уточнил:
«Считаю, что даже разговоры об этом (невыполнение обязательств), не добавляют стабильности… Наша задача — добросовестно обслуживать долги, заниматься тем, чтобы экономика росла».
Кроме того, он подчеркнул, что от дефолта в первую очередь пострадают обычные украинцы.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, дефолт, Коломойский, Гройсман
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